Ибрагимович продлил контракт с "Баварией"

Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Арийоном Ибрагимовичем.

Новое соглашение между футболистом и немецким клубом будет действовать до лета 2025 года.

25-летний Ибрагимович является воспитанником “Баварии”. Он принял участие в 50 матчах за команды U17 и U19, забил 25 голов и отдал 22 результативные передачи. Сыграл шесть матчей за сборную Германии U18 и забил два мяча.

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