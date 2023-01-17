Ибрагимович продлил контракт с "Баварией"
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Арийоном Ибрагимовичем.
Новое соглашение между футболистом и немецким клубом будет действовать до лета 2025 года.
25-летний Ибрагимович является воспитанником “Баварии”. Он принял участие в 50 матчах за команды U17 и U19, забил 25 голов и отдал 22 результативные передачи. Сыграл шесть матчей за сборную Германии U18 и забил два мяча.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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