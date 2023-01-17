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Лидер УПЛ "Днепр-1" усилился бразильским защитником

Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: сайт "Днепра-1"/Автор неизвестен Фото: сайт "Днепра-1"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Днепра-1” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Азуриза” Хайнера.

Украинский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

27-летний Хайнер выступал за “Азуриз" с 2021 года, но провел за клуб всего один матч, так как сдавался в аренду “Спорт Ресифе” и “Атлетико Гояненси”. Ранее играл за “Байю”, “Наутико”, “Пайшанду”, “Новохоризонтино”, “Лоулетано” и “Куаибу”.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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