Лидер УПЛ "Днепр-1" усилился бразильским защитником

Пресс-служба “Днепра-1” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Азуриза” Хайнера.

Украинский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

27-летний Хайнер выступал за “Азуриз" с 2021 года, но провел за клуб всего один матч, так как сдавался в аренду “Спорт Ресифе” и “Атлетико Гояненси”. Ранее играл за “Байю”, “Наутико”, “Пайшанду”, “Новохоризонтино”, “Лоулетано” и “Куаибу”.

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