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Хет-трик украинца Яремчука принес "Брюгге" разгромную победу в Лиге Конференций

Новости футбола Сегодня, 16:15
Хет-трик украинца Яремчука принес "Брюгге" разгромную победу в Лиге Конференций Фото: инстаграм "Брюгге"/Автор неизвестен

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций бельгийский “Брюгге” на выезде разгромил “Акюрейри” из Исландии. Матч состоялся в городе Рейкьявик на стадионе “Лаугардалсвеллур”.

В начале матча счет открыл Дедрик Боята. В концовке первого тайма преимущество бельгийского клуба увеличил Михал Скурась. На 57-й минуте счет до крупного довел украинец Роман Яремчук. Через несколько минут разрыв в счете сократил Петур Петерсен. На 66-й минуте разрыв в счет вновь стал крупным благодаря голу Яремчука. На 75-й минуте окончательный счет установил Яремчук, который сделал хет-трик.

В раунде плей-офф Лиги Конференций “Брюгге” сыграет с испанским клубом “Осасуна”.

“Акюрейри” Исландия – “Брюгге” Бельгия - 1:5 (0:2, 1:3) - первый матч - 1:5
Голы: 0:1 – 7 Боята, 0:2 – 45 Скурась, 0:3 – 57 Яремчук, 1:3 – 59 Петерсен, 1:4 – 66 Яремчук, 1:5 – 75 Яремчук.

“Акюрейри”: Арнасон, Элиссон (Стейнгримссон, 71), Аудунссон, Хафстейнссон (Хаукссон, 84), Родри, Стейнгримссон (Северссон, 84), Петерсен, Адальстейнссон, Уиллард (Эдмундссон, 71), Арнасон (Сигургейссон, 62), Столе.

“Брюгге”: Миньоле, Боята, Одои, Саббе, Герреро, Нильсен (Хомма, 20), Скурась, Ветлесен (Нвадике, 46), Синкернагель (Вермант, 62), Нуса (де Кейпер, 62), Яремчук (Игор Тиаго, 79).

Желтые карточки: Адальстейнссон (10), Одои (41), Синкернагель (60), Элиссон (63), Эдмундссон (76).

Красная карточка: Эдмундссон (90).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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