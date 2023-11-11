Хет-трик Мбаппе позволил ПСЖ победить Реймс и возглавить таблицу Лиги 1

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 Реймс принимал ПСЖ.

Перед этим матчем команды расположились среди лидеров чемпионата: ПСЖ находидся на четвертом месте, Реймс — на четвертом.

Матч начался с гола гостей. На третьей минуте Килиан Мбаппе с передачи Дембеле точно пробил в нижний правый угол ворот. Через несколько минут хозяева забили в ответ, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Реймс пробовал отыграться, но вместо этого пропустил еще дважды. На счету Мбаппе хет-трик, он возглавляет гонку бомбардиров с 13-ю голами.

Реймс — ПСЖ — 0:3

Голы: Мбаппе 3, 59, 82.

После этой победы парижане возглавили турнирную таблицу Лиги 1. Свой следующий матч они проведут дома против Монако, а Реймс отправится в гости к Ренну.