Хендерсон рассказал, жалеет ли о переезде в Саудовскую Аравию

Бывший полузащитник Аль-Иттифака, а ныне – игрок амстердамского Аякса Джордан Хендерсон прокомментировал свое досрочное расставание с саудовским клубом.

Как передаёт слова англичанина Daily Mail, о переезде на Ближний Восток он не жалеет:

«Оглядываясь назад, скажу, что это было важное решение, и я чувствовал, что оно было правильным для меня. В футболе все быстро меняется, и я счастлив, что принял решение перейти в Аякс, я чувствовал, что эта возможность была слишком велика, чтобы от нее отказаться.

Если вы хотите назвать их сожалениями или ошибками, то можете называть их ошибками, но они остаются ошибками, если вы не учитесь на них, и я узнал много нового о Саудовской Аравии».