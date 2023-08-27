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Харри Кейн принес Баварии победу в матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 15:35
Харри Кейн принес Баварии победу в матче Бундеслиги Фото: твиттер Баварии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Германии мюнхенская “Бавария” на своем поле добилась победы над клубом “Аугсбург”. Матч состоялся в Мюнхене на стадионе “Альянц-Арена” и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет на 32-й минуте благодаря автоголу Феликса Удуохая. На 40-й минуте преимущество мюнхенского клуба увеличил Харри Кейн, который забил гол с пенальти. В середине второго тайма Кейн сделал дубль с передачи Альфонсо Дэвиса. В конце матча разрыв в счете сократил Дион Беле, которому голевой пас отдал Эрмедин Демирович.

“Бавария”, набрав шесть очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Аугсбург” с одним очком остался на 11-м месте.

“Бавария” – “Аугсбург” - 3:1 (2:0, 1:1)
Голы: 1:0 – 32, автогол Удуохай, 2:0 – 40, пенальти Кейн, 3:0 – 69 Кейн, 3:1 – 86 Бельо.

“Бавария”: Ульрайх, Мазрауи (Лаймер, 71), Упамекано, Ким Мин Чжэ (де Лигт, 81), Дэвис, Горетцка, Киммих, Коман (Гравенберх, 81), Сане (Тель, 71), Кейн, Гнабри (Мюллер, 71).

“Аугсбург”: Дамен, Удуохай, Бауэр, Педерсен, Дорш, Реджбечай (Брайтхаупт, 66), Варгас (Кардона, 66), Энгельс (Гумны, 83), Михель (Бельо, 66), Демирович, Бериша (Титц, 66).

Желтые карточки: Реджбечай (56), Кардона (79), Гравенберх (83).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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Аугсбург Бавария Бундеслига Германия
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