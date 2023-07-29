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Хамес Родригес перешел в новый клуб

Новости футбола Сегодня, 17:00
Хамес Родригес перешел в новый клуб Фото: сайт "Сан-Паулу"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Сан-Паулу” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому достался бразильскому клубу бесплатно. Колумбиец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до 30 июня 2025 года.

Последним клубом 32-летнего Родригеса был “Олимпиакос”, за который он выступал с 2022 по 2023 год. Всего он провел за греческий клуб 23 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее хавбек играл за “Энвигадо”, “Банфилд”, “Порту”, “Монако”, “Реал”, “Баварию”, “Эвертон” и “Эр-Райян”.

Родригес является 3-кратным чемпионом Португалии, 2-кратным чемпионом Германии, 2-кратным чемпионом Испании, 1-кратным чемпионом Аргентины, 1-кратным обладателем Кубка Португалии, 1-кратным обладателем Кубка Германии, 4-кратным обладателем Суперкубка Португалии, 2-кратным обладателем Суперкубка Германии, 1-кратным обладателем Суперкубка Испании, 2-кратным победителем Лиги чемпионов, 1-кратным победителем Лиги Европы, 2-кратным обладателем Суперкубка УЕФА и 2-кратным победителем Клубного чемпионата мира.

Хамес Родригес с 2011 года играет за сборную Колумбии. Всего он провел за колумбийскую национальную команду 90 матчей, забил 26 голов и отдал 25 результативных передач, а также получил 11 желтых карточек.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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Сан-Паулу Серия A Бразилия
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