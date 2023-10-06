Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу со счета 2:0 в Саудовской Аравии, гол Роналду отменили

6 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами Аль-Наср и Абха. Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 3-й минуте открыл Отавил. Уже спустя 25 минут Андерсон Талиска удвоил преимущество.

К концу первого тайма Саад Бгуир сократил отставание гостей.

На 66-й минуте звездный португальский форвард Криштиану Роналду забил 3-й мяч для Аль-Насра, однако гол отменили из-за офсайда.

Гости смогли неожиданно вырвать ничью. На 90+2-й Карл Экамби сравнял счет в игре и поставил точку в матче - 2:2.

Перед началом поединка Аль-Наср считался явным фаворитом поединка.

Чемпионат Саудовской Аравии. 6 октября. 9-й тур

Аль-Наср - Абха - 2:2

Голы: Отавио, 3, Талиска, 28 - Бгуир, 36, Экамби, 90+2