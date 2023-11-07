Гризманном интересуются в США

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн привлек внимание команд из МЛС. По сообщениям Relevo, француз может переехать в другой чемпионат.

По информации источника к нему проявляет интерес Лос-Анджелес Гэлакси. Отмечается, что клуб из Калифорнии желает видеть в своем составе еще одного игрока Атлетико Альваро Морату.

Ранее Гризманн заявлял, что имеет желание остаться в Атлетико, где он снова стал лидером команды и начал стабильно забивать.

Напомним, что Гризманн вернулся в Атлетико после двух лет выступлений за Барселону. В этом сезоне 32-летний француз провел за свою команду 14 матчей, в которых забил 9 голов. Трансфермаркт оценивает футболиста в 25 миллионов евро.