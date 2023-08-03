Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в плей-офф Кубка арабских чемпионов

В матче 3-го тура группового турнира Кубка арабских чемпионов “Аль-Наср" из Саудовской Аравии сыграл вничью с клубом “Замалек” из Египта со счетом 1:1. Матч состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе “Международный стадион имени Короля Фахда”.

В начале второго тайма счет с пенальти открыл Зизо. Впрочем, в конце матча саудовский клуб от поражения спас Криштиану Роналду.

Благодаря ничьей “Аль-Наср" набрал пять очков и финишировал на втором месте в турнирной таблице группы С. Таким образом, клуб из Эр-Рияда вышел в четвертьфинал. “Замалек”, набрав четыре очка, занял третье место в группе и завершил выступления на турнире.

“Замалек” Египет – “Аль-Наср” Саудовская Аравия – 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – Зизо (53, с пенальти), 1:1 – Роналду (87).

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами, Маду (Аль-Амри, 46), Теллес (Конан, 64), Брозович, Фофана (Аль-Хассан, 92), Алева (Мане, 46), Гариб (Аль-Сулайхим, 64), Талиска, Роналду.

Стоит отметить, что 38-летний Роналду забил гол во втором матче подряд. Ранее у него была серия из пяти матчей без голов.