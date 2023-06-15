Гол Месси помог Аргентины победить участника ЧМ-2022

Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла сборную Австралии со счетом 2:0.

Победу аргентинцам принесли голы Лионеля Месси и Хермана Пеccельи.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира-2022 Аргентина победила Австралию со счетом 2:1.

Аргентина – Австралия - 2:0 (1:0)

Голы: Месси, 2 - 1:0, Песселья, 68 - 2:0

Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди (Песселья, 46), Ромеро, Акунья, Ди Мария (Ло Чельсо, 59), Де Поль (Родригес, 79), Фернандес (Паредес, 74), Мак Аллистер (Альварес, 59), Месси, Гонсалес (Гарначо, 74).

Австралия: Райан, Аткинсон (Стрейн, 73), Суттар, Роулз, Bos, Макгри (Меткалф, 73), О`Нил (Жанро, 63), Баккус, Лекки (Робертсон, 73), Дьюк (Боррелло, 63), Макларен (Хрустич, 46).