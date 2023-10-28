Гол Кена отменили из-за микроскопического офсайда, но Юве все же вырвал победу над Вероной
В заключительном поединке сегодняшнего игрового дня в итальянской Серии А Ювентус на своем поле принимал Верону.
Хозяева начали активнее и забили на 13-й минуте, однако гол Мойзе Кена был отменен из-за милиметрового положения вне игры. Во время приема мяча форвард кончиками шипов своих бутс оказался в офсайде. Ювентус создал еще несколько опасных моментов, но в первом тайме голов зрители так и не увидели.
Во втором тайме Кен еще раз забил, но гол опять не засчитали. На этот раз судья зафиксировал фол в атаке. Верона всеми силами пыталась удержать ничью, но перед самым финальным свистком Камбьясо первым успел на добивании и вырвал победу для своей команды.
Ювентус временно возглавил таблицу Серии А, а Верона остается на расстоянии нескольких баллов от зоны вылета.
Ювентус — Верона — 1:0
Гол: 1:0 — Камбьясо 90+7.
В других матчах сегодня Лечче на своем поле уступил Торино, а Сассуоло и Болонья разошлись миром.
Сассуоло — Болонья — 1:1
Голы: 0:1 — Зиркзее 3, 1:1 — Болока 44.
Лечче — Торино — 0:1
Гол: 0:1 — Буонджорно 41.