Гол Кена отменили из-за микроскопического офсайда, но Юве все же вырвал победу над Вероной

В заключительном поединке сегодняшнего игрового дня в итальянской Серии А Ювентус на своем поле принимал Верону.

Хозяева начали активнее и забили на 13-й минуте, однако гол Мойзе Кена был отменен из-за милиметрового положения вне игры. Во время приема мяча форвард кончиками шипов своих бутс оказался в офсайде. Ювентус создал еще несколько опасных моментов, но в первом тайме голов зрители так и не увидели.

Во втором тайме Кен еще раз забил, но гол опять не засчитали. На этот раз судья зафиксировал фол в атаке. Верона всеми силами пыталась удержать ничью, но перед самым финальным свистком Камбьясо первым успел на добивании и вырвал победу для своей команды.

Ювентус временно возглавил таблицу Серии А, а Верона остается на расстоянии нескольких баллов от зоны вылета.

Ювентус — Верона — 1:0

Гол: 1:0 — Камбьясо 90+7.

В других матчах сегодня Лечче на своем поле уступил Торино, а Сассуоло и Болонья разошлись миром.

Сассуоло — Болонья — 1:1

Голы: 0:1 — Зиркзее 3, 1:1 — Болока 44.

Лечче — Торино — 0:1

Гол: 0:1 — Буонджорно 41.