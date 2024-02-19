EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Главный тренер английского клуба вынужден отойти от работы на 6-8 недель из-за болезни

Главный тренер английского клуба вынужден отойти от работы на 6-8 недель из-за болезни

Новости футбола Сегодня, 07:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Главный тренер английского клуба вынужден отойти от работы на 6-8 недель из-за болезни Getty Images

Главный тренер Бирмингема Тони Моубрей заявил, что не сможет выполнять свои обязанности в течение 6-8 недель из-за неназванной болезни.

По словам Моубрея, он будет вынужден находиться под наблюдением врачей, а давать советы по поводу работы с командой будет дистанционно. В отсутствие Моубрея тренировать Бирмингем будет его помощник Марк Веньюс.

"Клуб невероятно поддерживает меня и мою семью, и мы очень благодарны. Я знаю, что все будут с уважением относиться к нашей частной жизни в это время", – заявил Моубрей.

60-летний англичанин стал главным тренером Бирмингема только в начале января, заменив Уэйна Руни. Под руководством Моубрея Бирмингем выиграл 4 матча, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Сейчас команда занимает 15-е место в Чемпионшипе.

Связанные команды и лиги
Бирмингем Чемпионшип Англия
Популярные новости
Эден Азар выразил несогласие со словами Криштиану Роналду Новости футбола Сегодня, 05:07 Эден Азар выразил несогласие со словами Криштиану Роналду
Главный трансфер последних лет. Стали известны условия контракта Мбаппе с Реалом Новости футбола Сегодня, 03:39 Главный трансфер последних лет. Стали известны условия контракта Мбаппе с Реалом
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура Новости футбола Вчера, 13:42 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура
Всего 6 секунд. Забит самый быстрый гол в истории Бундеслиги (видео) Новости футбола 17 фев 2024, 13:54 Всего 6 секунд. Забит самый быстрый гол в истории Бундеслиги (видео)
Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе Новости футбола 17 фев 2024, 10:30 Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе
The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда Новости гольфа 15 фев 2024, 21:41 The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:30 ПСЖ капитулирует. Клуб не будет предпринимать попыток сохранить Мбаппе Новости футбола Сегодня, 07:00 Главный тренер английского клуба вынужден отойти от работы на 6-8 недель из-за болезни Новости футбола Сегодня, 06:59 Daily Weekend. Бавария продолжает падение, Хойлунд срамит критиков Новости футбола Сегодня, 06:16 "Достигли дна". Марсель отправил в отставку главного тренера Новости футбола Сегодня, 05:49 ПСВ – Боруссия Дортмунд. Ориентировочные составы и последние новости Новости футбола Сегодня, 05:07 Эден Азар выразил несогласие со словами Криштиану Роналду Новости футбола Сегодня, 04:39 Лидер Баварии едва не подрался с ассистентом Тухеля после матча против Бохума Новости гольфа Сегодня, 04:03 Мацуяма с рекордным результатом триумфовал на Genesis Invitational Новости футбола Сегодня, 03:39 Главный трансфер последних лет. Стали известны условия контракта Мбаппе с Реалом Новости футбола Сегодня, 03:09 Словакия готова отпустить своего тренера в Наполи
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аль-Нахда – Аль-Риффа прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол Сегодня Башакшехир – Кайсериспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол Сегодня Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Хоккей Сегодня Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол Сегодня Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Хоккей Сегодня Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол Сегодня Тенерифе – Эльденсе прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол Сегодня Амьен – Бордо прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол Сегодня Атлетик Бильбао – Жирона прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол Сегодня Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года