Главный тренер английского клуба вынужден отойти от работы на 6-8 недель из-за болезни

Главный тренер Бирмингема Тони Моубрей заявил, что не сможет выполнять свои обязанности в течение 6-8 недель из-за неназванной болезни.

По словам Моубрея, он будет вынужден находиться под наблюдением врачей, а давать советы по поводу работы с командой будет дистанционно. В отсутствие Моубрея тренировать Бирмингем будет его помощник Марк Веньюс.

"Клуб невероятно поддерживает меня и мою семью, и мы очень благодарны. Я знаю, что все будут с уважением относиться к нашей частной жизни в это время", – заявил Моубрей.

60-летний англичанин стал главным тренером Бирмингема только в начале января, заменив Уэйна Руни. Под руководством Моубрея Бирмингем выиграл 4 матча, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Сейчас команда занимает 15-е место в Чемпионшипе.