Главный фаворит Кубка Азии легко вышел в четвертьфинал

Сборная Японии уверенно обыграла Бахрейн в матче 1/8 финала Кубка Азии-2023, который проходит в Катаре.

Открыть счет японцам удалось на 31-й минуте. После невероятного дальнего удара мяч от штанги попал к Рицу Доану, который спокойно поразил уже пустые ворота.

В дебюте второго тайма счет 2:0 сделал нападающий Реал Сосьедада Такефуса Кубо, который реализовал выход один на один после рикошета от защитника Бахрейна. Однако после этого Бахрейну удалось неожиданно отыграться. После подачи с углового голкипер Дзион Судзуки очень курьезно забросил мяч в свои ворота.

Казалось, что этот успех должен был завести сборную Бахрейна, но вышло все наоборот. Япония стала играть в атаке еще активней, а на 62-й минуте Аясе Уэда пробил между ног голкиперу с острого угла и снял все вопросы. После этого японцы имели несколько шансов, чтобы забить четвертый мяч, но голкипер спасал бахрейнцев.

В четвертьфинале сборная Японии сыграет против победителя матча между Ираном и Сирией.

Кубок Азии. 1/8 финала

Бахрейн – Япония 1:3

Голы: Судзуки (аг), 64` – Доан, 31`, Кубо, 49`, Уэда, 72`