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Ганского болельщика арестовали за попытку нападения на главного тренера сборной

Новости футбола Вчера, 03:40
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Ганского болельщика арестовали за попытку нападения на главного тренера сборной Ганского болельщика арестовали за попытку нападения на главного тренера сборной

Сенсационное поражение от Кабо-Верде (1:2) на старте Кубка африканских наций-2023 стало большим ударом для сборной Ганы. Настолько большим, что один из болельщиков сборной Ганы ворвался в отель, где живет команда, чтобы расправиться с главным тренером Крисом Хьютоном, сообщает Саддик Адамс.

Чтобы задержать злоумышленника, пришлось задействовать несколько ганских дипломатов, которые находятся вместе с командой. Фаната уже передали полиции Кот-д'Ивуара.

На КАН-2021 сборная Ганы тоже стартовала с поражения от Марокко (2:3), а после этого сыграла вничью с Габоном (1:1) и сенсационно уступила Коморам (2:3). В общей сложности серия Ганы без побед на Кубке Африки уже достигла 5 матчей.

В следующем туре команда Хьютона сыграет проти Египта, который вчера неожиданно сыграл вничью против Мозамбика (1:1).

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