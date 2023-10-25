Хэмилтон уверен, что способен состязаться с Ферстаппеном

Пилот Формулы 1 Льюис Хэмилтон уверен, что способен соперничать с Максом Ферстаппеном, сообщает PlanetF1.

Он считает, что входит в небольшую группу пилотов, способных бороться с нидерландцем, но для этого необходим "Мерседес", чтобы создать конкурента и провести пит-стопы. Хэмилтон не выигрывал Чемпионат с 2020 года, в 2021 году он занял второе место.

Однак Хэмилтон нацелен на возвращение к титулу в Формуле-1, и это только увеличивает его уверенность и мотивацию.

"Я каждый день молюсь, чтобы мы сократили отставание от Red Bull. Я хочу бороться за титул чемпиона, я хочу сражаться с Максом, и я уверен, что я один из немногих гонщиков, которые могут это сделать. Однако есть много областей, которые нам нужно улучшить, чтобы иметь возможность конкурировать с чемпионами", - рассказал пилот.

Пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона дисквалифицировали по итогам Гран-при США. Хэмилтон финишировал вторым, но после гонки в Остине их машины были проверены, и техническая команда FIA обнаружила нарушения после проверки износа планок в болиде.

Организаторы отметили, что планки износились из-за уникальных условий виражистой природы трассы, а также проведенного в субботу спринта. В результате у них было мало времени на поиск более удачных настроек и проверку машин перед воскресной гонкой.