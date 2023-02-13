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Футболист сборной Чехии признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм Якуба Янкто/Автор неизвестен Фото: инстаграм Якуба Янкто/Автор неизвестен

Полузащитник пражской “Спарты” и сборной Чехии Якуб Янкто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

“Привет, я Якуб Янкто. Как и у всех, у меня есть сильные и слабые стороны, семья, друзья. У меня есть работа, которую я много лет выполняю профессионально, серьезно и страстно. Как и все остальные, я хочу прожить жить в свободе, страха и в любви. Я являюсь гомосексуалистом и больше не хочу этого скрывать”, - сказал футболист.

27-летний Янкто выступает за “Спарту” с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей и забил один гол. Ранее играл за “Удинезе”, “Асколи”, “Сампдорию” и “Хетафе”. За сборную Чехии сыграл 45 матчей и забил четыре гола.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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