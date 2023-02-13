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Клопп высказался о своем будущем в "Ливерпуле"

Новости футбола Сегодня, 08:30
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп сообщил, что не собирается уходить из клуба, несмотря на серию неудовлетворительных результатов.

“Я не уйду из ”Ливерпуля". Я не могу этого сделать. На мне лежит слишком большая ответственность. Я хочу тут работать. Сейчас у нас сложные времена, и мне это не нравится. Но сейчас мы можем показать, в чем главная особенность “Ливерпуля” по сравнению с другими клубами. Если фанаты поверят в меня, то мы сможем пройти через это вместе, и хорошие времена вновь настанут", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

“Ливерпуль", набрав в 20 турах 29 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге чемпионов мерсисайдцы в 1/8 финала сыграют с “Реалом”.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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