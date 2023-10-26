Футболист Ниццы получил жесткое наказание за слова о "черном дне для евреев"

Игрок «Ниццы» Юсеф Аталь получил семиматчевую дисквалификацию от Лиги 1.

Футболита таким образом наказали за репост в соцсетях видео, содержащего призыв «устроить чёрный день для евреев».

Решение о наказании известного игрока принимали в руководстве Лиги 1.

Таким образом, Аталь пропустит матчи до середины декабря.

Ранее игрок уже принес публичные извинения за публикацию видео с проповедником, который призывал к этому «чёрному дню для евреев». Тот ролик был записан на фоне войны между Израилем и Сектором Газа.

После репоста Аталь попытался как можно быстрее удалить публикацию, так как она вызвала массу возмущения среди подписчиков. Несмотря на попытки “замести следы”, клуб временно отстранил его от команды в ожидании дальнейших уведомлений.

Напомним, что в октябре 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило массированную атаку на Израиль, в результате чего была объявлена война. Каждый день там гибнут сотни людей, число жертв постоянно растет.