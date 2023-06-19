Франция одержала тяжелую победу в матче отбора Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Франции на своем поле обыграла сборную Греции со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Килиан Мбаппе.

Франция – Греция - 1:0 (0:0)

Гол: Мбаппе, 55 (с пенальти) - 1:0

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Конате, Эрнандес, Тчуамени, Камавинга, Коман (Дембеле, 77), Гризманн (Нкунку, 86), Мбаппе, Коло-Муани (Жиру, 86).

Греция: Влаходимос, Болдок, Хацидьякос, Мавропанос, Цимикас, Бакасетас (Рецос, 72), Манталос, Курбелис (Бухалакис, 86), Сиопис (Фунтас, 66), Масурас (Кульеракис, 71), Якумакис (Павлидис, 66).

Удаление: Мавропанос (69).