Франция одержала тяжелую победу в матче молодежного Евро-2023

В матче 2-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Франции обыграла сборную Норвегии со счетом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил Мишель Олисе.

Франция, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы D. Норвегия с 0 очков осталась на последнем, 4-м месте.

Норвегия U21 – Франция U21 - 0:1 (0:0)

Гол: Олисе, 57 - 0:1

Норвегия U21: Классон, Себулонсен, Хеггхейм, Даланд, Хьельде (Вольфе, 81), Хове, Китолано, Зафейрис (Сольбаккен, 81), Бобб (Сейде, 77), Нуса, Бутхейм (Джатта, 78).

Франция U21: Шевалье, Диаките, Лукеба, Симакан, Ларуси, Олисе (Барколя, 65), Какре (Коне, 78), Шотар, Ле Фе (Шерки, 61), Калимуэндо (Ваи, 60), Адли (Гуири, 60).