Франк де Бур возглавил арабский клуб (фото)

Арабский футбольный клуб “Аль-Джазира” объявил о назначении Франка де Бура на пост главного тренера.

Как сообщили на сайте клуба, 53-летний голландец подписал двухлетний контракт, который вступит в силу 1 июля.

В прошлом сезоне команда заняла пятое место в чемпионате ОАЭ.

Напомним, что ранее молодой специалист работал со сборной Нидерландов, но покинул ее после поражения от Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.