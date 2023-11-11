FourFourTwo опубликовал список лучших британских команд в истории
Новости футбола Сегодня, 14:00
FourFourTwo опубликовал список лучших британских команд в истории
Английский журнал FourFourTwo опубликовал свой список лучших британских команд в истории.
Первое место занял «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне выиграл требл.
На втором оказался «Манчестер Юнайтед» 1998/99, который тогда также выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Замыкает тройку «Селтик» 1966/67 с 5 трофеями.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» 2022/23, 3 трофея.
2. «Манчестер Юнайтед» 1998/99, 3 трофея.
3. «Селтик» 1966/67, 5 трофеев.
4. «Манчестер Сити» 2017-2019, 6 трофеев.
5. «Ливерпуль» 2018-2020, 4 трофея.
6. «Челси» 2004–2006, 4 трофея.
7. «Манчестер Юнайтед» 1967/68, 2 трофея.
8. «Ливерпуль» 1976/77, 4 трофея.
9. «Арсенал» 2003/04, 1 трофей.
10. «Манчестер Юнайтед» 1992–1994, 5 трофеев.
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