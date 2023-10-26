ФОТО. На матче Селтика в Лиге чемпионов вывесили множество флагов Палестины

Во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между шотландским “Селтиком" и испанским “Атлетико” на трибунах заметили флаги Палестины.

Встреча группы E проходила 25 октября на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия).

Интересно, что это уже не первый раз, когда болельщики шотландской команды выразили поддержку народу Палестины. На этот раз флагов этой страны на трибунах было еще больше.

Как пишут местные СМИ, больше всего символики Палестины было на фанатском секторе, где располагается основная группировка «Селтика» Green Brigade. Там болельщики изобразили палестинский флаг при помощи разноцветных дождевиков.

На матче работала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Германии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов в активе шотландского “Селтика” всего одно очко и они расположились на последнем месте турнирной таблицы. В то же время “Атлетико” набрал пять очков и находится на втором месте в группе E.

Лидером квартета является чемпион Нидерландов «Фейеноорд», у которого в активе шесть очков.