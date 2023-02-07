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"Фламенго" сенсационно проиграл в полуфинале Клубного чемпионата мира

Новости футбола Сегодня, 16:07
Фото: твиттер "Аль-Хилаля"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Аль-Хилаля"/Автор неизвестен

В матче ½ финала Клубного чемпионата мира “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии обыграл бразильский “Фламенго” со счетом 3:2 и вышел в финал.

Победу саудовскому клубу принесли дубль Салема Аль-Досари и гол Лусиано Вьетто. У бразильцев дублем отличился Педро Абреу. Стоит отметить, что “Фламенго” весь второй тайм играл вдесятером из-за удаления Жерсона.

В финале “Аль-Хилаль” сыграет с победителем пары “Реал” (Испания) - “Аль-Ахли” (Египет).

“Фламенго” Бразилия – “Аль-Хилаль” Саудовская Аравия - 2:3 (1:2)
Голы: Аль-Досари, 4 (с пенальти) - 0:1, Педро, 20 - 1:1, Аль-Досари, 45 (с пенальти) - 1:2, Вьетто, 70 - 1:3, Педро, 90+1 - 2:3

“Фламенго”: Сантос, Матеузиньо, Давид Луиз, Лео Перейра (Фабрисио Бруно, 46), Айртон, Эвертон Рибейро (Эвертон, 68), де Арраскаэта (Пульгар, 46), Тиаго Майя (Видаль, 81), Жерсон, Габриэл Барбоза, Педро.

“Аль-Хилаль”: Аль-Маюф, Абдельхамид, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Досари (Аль-Досари, 66), Каррильо, Куэльяр, Аль-Досари, Игало (Майкл Ричард, 58), Вьетто, Марега.

Удаление: Жерсон (45).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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