АЗ неожиданно вылетел из Кубка Нидерландов

В матче 1/8 финала Кубка Нидерландов АЗ на своем поле проиграл “Утрехту” со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

Победу гостям принесли голы Ника Виргевера и Наоки Маэды. У хозяев отличился Йеспер Карлссон.

АЗ - “Утрехт” - 1:2 (0:0)

Голы: Виргевер, 58 - 0:1, Карлссон, 87 - 1:1, Маэда, 93 - 1:2

АЗ: Райан, Сугавара, Гус (Лахдо, 76), Хацидиакос, Керкез (Бараси, 110), Рейндерс, Класи, Одгор, Мейнанс (де Вит, 100), Карлссон, Павлидис.

“Утрехт”: Баркас, тер Авест (Клайбер, 43), ван дер Хорн, ван дер Марель, Виргевер (Клюйверт, 68), Боздоган, Торнстра, Бут (Брауэрс, 90), ван де Стрек (Маэда, 90), Бауссайд (Йенсен, 115), Дувикас.

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