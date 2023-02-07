Экс-игрок "Реала" вывел "Фрайбург" в четвертьфинал Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии “Фрайбург” на выезде обыграл “Зандхаузен” со счетом 2:0.

Победный гол забил Филипп Линхарт, который около 10 лет назад выступал за “Реал”. Второй гол в компенсированное время забил Нильс Петерсен.

“Зандхаузен” – “Фрайбург” - 0:2 (0:0)

Голы: Линхарт, 87 - 0:1, Петерсен, 90+5 - 0:2

“Фрайбург”: Атуболу, Кюблер (Сильдийя, 72), Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо, Шаллаи (Доан, 72), Эггештайн, Чжон Ву Ен (Хелер, 59), Грегорич (Петерсен, 83).

Не пропустите: Футболист "Шахтера" нокаутировал рашиста в Турции.