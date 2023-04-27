"Фиорентина" стала вторым финалистом Кубка Италии

В ответном матче ½ финала Кубка Италии “Фиорентина” на своем поле сыграла вничью с “Кремонезе” со счетом 0:0, но по сумме двух встреч пробилась в финал.

В решающем поединке “Фиорентина” сыграет с “Интером”, который победил “Ювентус” (1:1, 1:0). Матч состоится 24 мая.

“Фиорентина” – “Кремонезе” - 0:0 - первый матч - 2:0

“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Игор Жулио (Раньери, 64), Миленкович, Бираги, Барак, Мандрагора, Кастровилли (Амрабат, 83), Иконе (Соттиль, 64), Гонсалес (Куаме, 90), Артур.

“Кремонезе”: Сарр, Серникола, Феррари, Лочошвили, Куальята (Буонаюто, 68), Гильоне (Валери, 46), Мейте, Гальдамес, Пикель, Афена-Гьян (Кастаньетти, 70), Окереке (Дессерс, 56).

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