Нагельсман озвучил требования боссам "Тоттенхэма"
Новости футбола Сегодня, 05:52
Фото: твиттер Баварии
“Тоттенхэм” привлек внимание Юлиана Нагельсмана, который уже согласился занять руководящую роль в клубе.
Как сообщает Bild, в настоящее время немецкий специалист ведет переговоры с командой.
Изначально специалист хотел получить должность летом, но теперь согласился на работу и весной.
Как пишет источник, тренер уже заявил боссам “шпор”, что также хотел бы иметь полный контроль над решениями о трансферах.
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