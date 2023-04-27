Нагельсман озвучил требования боссам "Тоттенхэма"

“Тоттенхэм” привлек внимание Юлиана Нагельсмана, который уже согласился занять руководящую роль в клубе.

Как сообщает Bild, в настоящее время немецкий специалист ведет переговоры с командой.

Изначально специалист хотел получить должность летом, но теперь согласился на работу и весной.

Как пишет источник, тренер уже заявил боссам “шпор”, что также хотел бы иметь полный контроль над решениями о трансферах.