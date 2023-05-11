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"Фиорентина" неожиданно проиграла в полуфинале Лиги Конференций

Новости футбола Сегодня, 17:13
"Фиорентина" неожиданно проиграла в полуфинале Лиги Конференций Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

В первом матче ½ финала Лиги Конференций “Фиорентина” на своем поле проиграла “Базелю” со счетом 1:2.

В середине первого тайма счет открыл Артур Кабрал. В середине второй половины равновесие восстановил Анди Диуф. В компенсированное время победу гостям принес гол Зеки Амдуни.

Ответный матч “Базель” - “Фиорентина” состоится в Швейцарии 18 мая.

“Фиорентина” Италия – “Базель” Швейцария - 1:2 (1:0)
Голы: Артур, 25 - 1:0, Диуф, 71 - 1:1, Амдуни, 90+2 - 1:2

“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Мартинес, Раньери, Бираги, Бонавентура (Барак, 87), Амрабат (Кастровилли, 73), Мандрагора, Иконе (Куаме, 81), Гонсалес (Брекало, 73), Артур (Йович, 82).

“Базель”: Хитц, Ланг, Адамс, Пельмар, Калафьори (Миллар, 63), Джака, Бургер (Малес, 87), Диуф, Ндойе, Огюстен (Зекири, 77), Амдуни.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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