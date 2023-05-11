"Барселона" готовит новый контракт для одного из лидеров

“Барселона” намерена продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, представители каталонского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом форварда. Ожидается, что новое соглашение будет действовать до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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