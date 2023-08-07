Полузащитник “Астон Виллы” из Бирмингема и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Катаре, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, один из катарских клубом сделал предложение по трансферу футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что бразилец получил травму в феврале 2023 года и с тех пор на поле не выходил.

31-летний Коутиньо выступает за “Астон Виллу” с января 2022 года. Он перешел в английский клуб из “Барселоны” на правах аренды. Спустя полгода “Астон Вилла” выкупила трансфер игрока за 20 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Бирмингема 41 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Ранее он также играл за “Интер”, “Васко да Гама”, “Эспаньол”, “Ливерпуль” и “Баварию”.

Коутиньо с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 68 матчей, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач, а также получил четыре желтые карточки.