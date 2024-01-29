Фенербахче объявил об аренде защитника Атлетико
Новости футбола Сегодня, 06:16
twitter.com/Fenerbahce
Центральный защитник Чаглар Союнджю официально перешел из Атлетико в Фенербахче на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, а опция выкупа не предусмотрена.
Союнджю перешел в Атлетико минувшим летом из Лестера на правах свободного агента. За мадридский клуб он сыграл лишь 6 матчей в Ла Лиге.
Интересно, что ранее Союнджю никогда не играл в Суперлиге Турции. На родине он выступал за клуб второй лиги Алтынорду, откуда в 2016 году перешел во Фрайбург.
Фенербахче после 23 туров занимает первое место в чемпионате Турции с 60 очками в активе.
Этой зимой Фенербахче также подписал опытного центрального защитника Леонардо Бонуччи, который перешел из берлинского Униона на правах свободного агента.
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