"Фейеноорд" победил в дерби и упрочил лидерство в Эредивизии

В матче 27-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" на выезде обыграл “Спарту” в дерби Роттердама со счетом 3:1.

Победу гостям принесли гола Игора Пайшао, Сантьяго Хименеса и Давида Ганцко. У хозяев отличился Мика Пинту.

“Фейеноорд”, набрав 64 очка, лидирует в турнирной таблице Эредивизии и на восемь очков оторвался от ближайшего преследователя. “Спарта” с 46 очками осталась на шестой позиции.

“Спарта” - “Фейеноорд” - 1:3 (1:1)

Голы: Пайшао, 12 - 1:1, Пинту, 33 - 1:1, Хименес, 70 - 1:2, Ганцко, 77 - 1:3

“Фейеноорд”: Велленройтер, Педерсен, Ганцко, Хартман, Траунер, Виффер, Шиманьски, Кекчю (Миламбо, 90+3), Пайшао (Данило, 82), Хименес, Джаханбакш (Дилросун, 72).

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