"Барселона" показала второй результат в истории по набранным очкам в Ла Лиге
Новости футбола Сегодня, 03:55
Фото: твиттер Барселоны
В 27 турах Ла Лиги “Барселона” набрала 71 очко, что является одним из лучших результатов в истории чемпионата.
Вчера каталонцы одержали разгромную победу над “Эльче” со счетом 4:0 и продолжают уверенно лидировать.
Такие же показатели по набранным очкам были у “Барсы” в сезоне-2012/13 и у “Реала” в сезоне-2011/12.
Лучшим же в истории результатом остается показатель “Барселоны” в сезоне-2010/11, когда за 27 туров каталонцы набрали 74 балла.
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