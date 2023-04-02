"Барселона" показала второй результат в истории по набранным очкам в Ла Лиге

В 27 турах Ла Лиги “Барселона” набрала 71 очко, что является одним из лучших результатов в истории чемпионата.

Вчера каталонцы одержали разгромную победу над “Эльче” со счетом 4:0 и продолжают уверенно лидировать.

Такие же показатели по набранным очкам были у “Барсы” в сезоне-2012/13 и у “Реала” в сезоне-2011/12.

Лучшим же в истории результатом остается показатель “Барселоны” в сезоне-2010/11, когда за 27 туров каталонцы набрали 74 балла.