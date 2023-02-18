"Фейеноорд" одержал победу в матче лидеров Эредивизии

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов роттердамский “Фейеноорд” на своем поле обыграл АЗ из Алкмара со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Алирезы Джаханбакша и Маркуса Педерсена. За гостей отличился Явайро Дилросун, который забил автогол.

“Фейеноорд”, набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии. АЗ с 44 очками остался на второй позиции.

“Фейеноорд” - АЗ - 2:1 (1:1)

Голы: Дилросун, 17 (автогол) - 0:1, Джаханбакш, 45 - 1:1, Педерсен, 90 - 2:1

“Фейеноорд”: Велленройтер, Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман, Виффер, Тимбер (Табуни, 70), Джаханбакш, Дилросун (Данило, 90+6), Идрисси (Пайшао, 54), Хименес.

АЗ: Райан, Сугавара, Гус, Хацидиакос, Керкез (де Вит, 69), Рейндерс (Михайлович, 84), Класи, Мейнанс, Одгор (ван Бредероде, 79), Карлссон, Павлидис.

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