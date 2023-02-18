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"Бавария" проиграла в гостевом матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 13:21
Фото: инстаграм менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен Фото: инстаграм менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская “Боруссия” на своем поле обыграла мюнхенскую “Баварию” со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Ларса Штиндля, Йонаса Хофманна и Маркуса Упамекано. У мюнхенцев отличился Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Матис Тель. Стоит отметить, что гости почти весь матч отыграли вдесятером из-за удаления Дайо Упамекано.

“Боруссия”, набрав 29 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Бавария” с 43 очками осталась на первом месте.

“Боруссия” М – “Бавария” - 3:2 (1:1)
Голы: Штиндль, 13 - 1:0, Шупо-Мотинг, 35 - 1:1, Хофманн, 55 - 2:1, Тюрам, 84 - 3:1, Тель, 90+3 - 3:2

“Боруссия” М: Омлин, Лайнер, Эльведи, Итакура, Бенсебайни, Штиндль (Тюрам, 74), Крамер (Вайгль, 57; Янчке, 90), Хофманн, Вольф (Херрманн, 90), Коне, Плеа (Нойхаус, 74).

“Бавария”: Зоммер, Блинд, Упамекано, Павар, Горетцка (де Лигт, 62), Киммих, Гравенберх (Мусиала, 46), Гнабри (Сане, 46), Шупо-Мотинг (Тель, 62), Мюллер (Жоау Канселу, 16), Дэвис.

Удаление: Упамекано (8).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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