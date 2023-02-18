"Севилья" подписала аргентинского защитника
Новости футбола Сегодня, 10:37
Фото: открытые источники
“Севилья” подписала защитника “Сан-Лоренсо де Альмагро” Федерико Гаттони.
Об этом сообщили на сайте испанской команды.
По данным СМИ, аргентинец обошёлся клубу в 1,4 млн евро.
Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2027-го.
В испанский клуб Гаттони приедет летом 2023 года, а до тех пор останется в родной команде.
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