"Севилья" подписала аргентинского защитника

“Севилья” подписала защитника “Сан-Лоренсо де Альмагро” Федерико Гаттони.

Об этом сообщили на сайте испанской команды.

По данным СМИ, аргентинец обошёлся клубу в 1,4 млн евро.

Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2027-го.

В испанский клуб Гаттони приедет летом 2023 года, а до тех пор останется в родной команде.