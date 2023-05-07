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"Фейеноорд" одержал победу в дерби и приблизился к чемпионству в Эредивизии

Новости футбола Сегодня, 11:42
"Фейеноорд" одержал победу в дерби и приблизился к чемпионству в Эредивизии Фото: твиттер "Фейеноорда"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура “Фейеноорд” в роттердамском дерби на выезде обыграл “Эксельсиор” со счетом 2:0.

Победу гостям принес Сантьяго Хименес, который сделал дубль.

“Фейеноорд”, набрав 76 очков, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. Для оформления чемпионства клубу осталось набрать два очка. “Эксельсиор” с 28 очками остался на 16-й позиции.

“Эксельсиор” - “Фейеноорд” - 0:2 (0:1)
Голы: Хименес, 9 - 0:1, Хименес, 75 - 0:2

“Эксельсиор”: ван Гассел, Хореманс, Ньивпорт (Сеймор, 81), Эль-Яакуби, Пири (Чу-А-Он, 77), Загре (Аграфиотис, 77), Копмейнерс, Бас (Аюб, 62), Гаудмейн, Дриош, Азаркан (Лампру, 62).

“Фейеноорд”: Бейло, Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман, Виффер, Кекчю, Пайшао (Тимбер, 61), Шиманьски (Джаханбакш, 61), Идрисси (Данило, 88), Хименес.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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