В "Реале" возмущены календарем на сезон

Президент “Реала” Флорентино Перес остался недоволен календарем команды на этот сезон.

По словам функционера, борьба сразу за несколько титулов требует много усилий и жертв, и команда сейчас нуждается в отдыхе.

“Нам не достаточно времени на отдых. Нужно бы пересмотреть календарь”, - сказал он.

Напомним, что вчера “Реал” одержал победу со счетом 2:1 в финале Кубка Испании против “Осасуны”.

9 мая “Реалу” играть в полуфинале Лиги чемпионов против “Манчестер Сити”.