"Фейеноорд" крупно победил в чемпионате Нидерландов

В матче 29-го тура чеипионата Нидерландов “Фейеноорд” на выезде разгромил “Камбур” со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Сантьяго Хименеса и Себастьяна Шиманьски, а также автогол Келвина Макинтоша.

“Камбур” - “Фейеноорд” - 0:3 (0:1)

Голы: Хименес, 17 - 0:1, Шиманьски, 51 - 0:2, Макинтош, 64 (автогол) - 0:3

“Фейеноорд”: Бейло, Гертрейда (Педерсен, 73), Траунер, Ганцко, Хартман, Кекчю, Виффер (Миламбо, 80), Пайшао (Джаханбакш, 72), Идрисси (Дилросун, 73), Хименес (Данило, 80).

Не пропустите: ПСВ одержал победу в результативном матче Эредивизии.