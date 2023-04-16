ПСВ одержал победу в результативном матче чемпионата Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 10:42
Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл “Волендам” со счетом 3:2.
Победу гостям принесли дубль Гуса Тиля и гол Люка де Йонга. У хозяев отличились Ксавье Мбуямба и Дарила ван Мигема.
ПСВ, набрав 62 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. “Волендам” с 27 очками остался на 14-й позиции.
“Волендам” - ПСВ - 2:3 (0:2)
Голы: де Йонг, 33 - 0:1, Тиль, 40 - 0:2, Мбуямба, 56 - 1:2, Тиль, 58 - 1:3, ван Мигем, 62 - 2:3
ПСВ: Бенитес, Тезе (Сайбари, 86), Рамальо, Брэнтуйэйт, ван Анхольт, Тиль (Сангаре, 76), Гутьеррес, Верман, Симонс (Эль-Гази, 69), Бакайоко (Азар, 69), де Йонг (Силва, 77).
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