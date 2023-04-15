"Бенфика" неожиданно проиграла середняку Примейры

В матче 28-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на выезде проиграла “Шавишу” со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке встречи забил Исса Абасс.

“Шавиш”, набрав 36 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Примейры. “Бенфика” с 71 очком осталась на первом месте.

“Шавиш” - “Бенфика” - 1:0 (0:0)

Гол: Абасс, 90+4 - 1:0

“Бенфика”: Влаходимос, Гримальдо, Антониу Силва, Отаменди, Жилберто (Муса, 88), Нерес (Гедеш, 69), Эурснес, Шикинью, Рафаэл Силва, Мариу (Невеш, 80), Рамуш (Тенгстедт, 80).

Не пропустите: "Бавария" установила цену на Забитцера.