"Бенфика" неожиданно проиграла середняку Примейры
Новости футбола Сегодня, 15:34
Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на выезде проиграла “Шавишу” со счетом 0:1.
Единственный гол в концовке встречи забил Исса Абасс.
“Шавиш”, набрав 36 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Примейры. “Бенфика” с 71 очком осталась на первом месте.
“Шавиш” - “Бенфика” - 1:0 (0:0)
Гол: Абасс, 90+4 - 1:0
“Бенфика”: Влаходимос, Гримальдо, Антониу Силва, Отаменди, Жилберто (Муса, 88), Нерес (Гедеш, 69), Эурснес, Шикинью, Рафаэл Силва, Мариу (Невеш, 80), Рамуш (Тенгстедт, 80).
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