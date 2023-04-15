"Бавария" установила цену на Забитцера
Новости футбола Сегодня, 09:10
Фото: твиттер Баварии
"Бавария" установила цену на полузащитника Марселя Забитцера, который сейчас играет на правах аренды за “Манчестер Юнайтед”.
Немецкий гранд готов продать игрока сборной Австрии за 20 миллионов евро.
Стоит отметить, что чемпиона Германии купил Забитцера за 15 миллионов евро летом 2021 года.
При этом пока остается неясным, будет ли “Манчестер Юнайтед” выкупить игрока на постоянной основе.
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