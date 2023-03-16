Главная Новости Феерия "Вест Хэма", вылеты "Вильярреала" и "Лацио": результаты Лиги Конференций 16 марта

Феерия "Вест Хэма", вылеты "Вильярреала" и "Лацио": результаты Лиги Конференций 16 марта

Новости футбола Сегодня, 18:17
Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестер Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестер

16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Конференций. “Вест Хэм” разгромил АЕК, “Вильярреал” неожиданно вылетел от “Андерлехта”, АЗ выбил “Лацио”.

АЗ Нидерланды – “Лацио” Италия - 2:1 (1:1) - первый матч - 2:1
Голы: Фелипе Андерсон, 21 - 0:1, Карлссон, 28 - 1:1, Павлидис, 62 - 2:1

“Сивасспор” Турция – “Фиорентина” Италия - 1:4 (1:1) - первый матч - 0:1
Голы: Есильюрт, 35 - 1:0, Артур, 44 - 1:1, Миленкович, 62 - 1:2, Гутас, 78 (автогол) - 1:3, Кастровилли, 89 - 1:4

“Юргорден” Швеция – “Лех” Польша - 0:3 (0:0) - первый матч - 0:2
Голы: Мархвиньски, 77 - 0:1, Квеквескири, 90+1 - 0:2, Скурась, 90+2 - 0:3

“Слован” Словакия – “Базель” Швейцария - 2:2 (2:0), по пенальти - 1:4 - первый матч - 2:2
Голы: Абубакари, 10 - 1:0, Куцка, 17 - 2:0, Калафьори, 53 - 2:1, Амдуни, 90 - 2:2

“Вест Хэм” Англия – АЕК Кипр - 4:0 (1:0) - первый матч - 2:0
Голы: Скамакка, 20 - 1:0, Боуэн, 47 - 2:0, Боуэн, 49 - 3:0, Мубама, 65 - 4:0

“Ницца” Франция – “Шериф” Молдова - 3:1 (1:0) - первый матч - 1:0
Голы: Лаборд, 29 - 1:0, Моффи, 53 - 2:0, Тапсоба, 54 - 2:1, Браими, 79 - 3:1

“Вильярреал” Испания – “Андерлехт” Бельгия - 0:1 (0:0) - первый матч - 1:1
Гол: Слимани, 73 - 0:1

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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