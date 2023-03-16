"Рома" Моуринью вышла в четвертьфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала “Рома” на выезде сыграла вничью с “Реалом Сосьедад” со счетом 0:0 и по сумме двух встреч пробилась в четвертьфинал.

“Реал Сосьедад” Испания – “Рома” Италия - 0:0 - первый матч - 0:2

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Горосабель (Сола, 71), Ле Норман, Субельдия, Рико, Сильва, Мендес (Чо, 79), Мерино, Субименди, Серлот (Фернандес, 62), Ойарсабаль (Кубо, 71).

“Рома”: Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 41), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вейналдум, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 87), Дибала (Эль-Шаарави, 75), Белотти (Абрахам, 76).

Не пропустите: "Фиорентина" разгромила турецкий клуб в Лиге Конференций.