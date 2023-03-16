"Фиорентина" разгромила турецкий клуб в Лиге Конференций

В ответном матче 1/8 финала Лиги Конференций “Фиорентина” на выезде разгромила “Сивасспор” со счетом 4:1.

Победу итальянскому клубу принесли голы Артура Кабрала, Николы Миленковича и Гаэтано Кастровилли, а также автогол Димитриоса Гутаса. У хозяев отличился Эрдоган Есильюрт.

“Сивасспор” Турция – “Фиорентина” Италия - 1:4 (1:1) - первый матч - 0:1

Голы: Есильюрт, 35 - 1:0, Артур, 44 - 1:1, Миленкович, 62 - 1:2, Гутас, 78 (автогол) - 1:3, Кастровилли, 89 - 1:4

“Сивасспор”: Вурал, Палули (Ятабаре, 75), Гутас, Аппиндангойе, Чифтчи, Кофи (Джеймс, 66), Арслан, Харисис (Ульвестад, 15), Сайс (Гекай, 75), Есильюрт, Кайседо (Н`Жи, 66).

“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Мартинес (Игор Жулио, 66), Миленкович, Раньери, Бонавентура (Кастровилли, 84), Амрабат (Бьянко, 84), Мандрагора, Иконе, Артур (Куаме, 83), Гонсалес (Сапонара, 83).

Удаление: Арслан (81).

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