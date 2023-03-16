Семь пробоин: "Шахтер" с позором вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы “Шахтер” на выезде проиграл “Фейеноорду” со счетом 1:7 и вылетел из турнира.

Победу голландскому клубу принесли дубли Оркуна Кекчю и Уссаму Идрисси, голы Сантьяго Хименеса, Алирезы Джаханбахша и Данило. У гостей отличился Кевин Келси.

“Фейеноорд” Нидерланды – “Шахтер” Украина - 7:1 (3:0) - первый матч - 1:1

Голы: Хименес, 9 - 1:0, Кекчю, 24 - 2:0, Кекчю, 38 (с пенальти) - 3:0, Идрисси, 49 - 4:0, Идрисси, 60 - 5:0, Джаханбахш, 64 - 6:0, Данило, 66 - 7:0, Келси, 87 - 7:1

“Фейеноорд”: Велленройтер, Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57), Шиманьски (Бульяуде, 58), Кекчю (Табуни, 68), Виффер, Джаханбахш, Идрисси (Игор Пайшао, 62), Хименес (Данило, 57).

“Шахтер”: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Крыськив (Джурасек, 46), Степаненко (Назарина, 54), Судаков, Бондаренко (Сикан, 54), Зубков (Петряк, 63), Траоре (Келси, 54).

Не пропустите: "Металлист" расстался с главным тренером.