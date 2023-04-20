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Феерии "Ромы" и "Севильи", позор "МЮ": результаты Лиги Европы 20 апреля

Новости футбола Сегодня, 17:47
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

20 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. "Рома" и "Севилья" разгромили "Фейеноорд" и "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" прошел "Спортинг".

“Севилья” Испания – “Манчестер Юнайтед” Англия - 3:0 (1:0) - первый матч - 2:2
Голы: Эн-Несири, 8 - 1:0, Баде, 47 - 2:0, Эн-Несири, 81 - 3:0

“Спортинг” Португалия – “Ювентус” Италия - 1:1 (1:1) - первый матч - 0:1
Голы: Рабьо, 9 - 0:1, Эдвардс, 20 (с пенальти)

“Юнион” Бельгия – “Байер” Германия - 1:4 (0:2)
Голы: Диаби, 2 - 0:1, Баккер, 37 - 0:2, Фримпонг, 60 - 0:3, Терхо, 64 - 1:3, Гложек, 76 - 1:4

“Рома” Италия – “Фейеноорд” Нидерланды - 4:1 (0:0) - первый матч - 0:1
Голы: Спинаццола, 60 - 1:0, Пайшао, 80 - 1:1, Дибала, 89 - 2:1, Эль-Шаарави, 101 - 3:1, Пеллегрини, 109 - 4:1

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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