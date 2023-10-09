Фанаты в Испании взбунтовались против Роналдо

Некоторые фанаты "Вальядолида", который сейчас играет в испанской Сегунде, выразили свое недовольство работой президентов клуба - известного экс-футболиста Роналдо и уругвайца Пауло Пеццолано.

Свое недовольство они начали выражать во время матчей команды во втором по силе дивизионе страны.

"Годы проходят, футболисты уходят, но не остается плана на будущее. Клуб остается, футболка остается, но бразильцы должны уйти из клуба", - говорится в кричалке фанатов "Вальядолида", как сообщает Marca.

Пеццолано уже отреагировал на действия болельщиков. Он признался, что ему стыдно за происходящее и грустно из-за того, что кто-то высказывается против бразильцев в клубе.

Президент испанской команды выразил мнение, что руководство и болельщики являются составной частью клуба, поэтому такое поведение неприемлемо.

После десяти игр в Сегунде "Вальядолид" набрал 19 очков и занимает шестое место в чемпионате. Перед командой стоит задача вернуться в элиту испанского футбола уже по итогам текущего сезона.